Мигрантов сопровождают до самой границы Литвы: Frontex зафиксировало действия белорусских пограничников

Коллеги агентства Европейского союза по безопасности внешних границ Frontex, помогающие литовским пограничникам, в воскресенье в Шальчининкском районе при патрулировании границы на вертолете зафиксировали группу нелегалов, которых сопровождал ведомственный автомобиль.

В пресс-релизе МВД сообщается, что транспортные средства такого типа используют белорусские пограничники. В этом году со стороны Беларуси границу Литвы перешли больше 4000 мигрантов.

В понедельник, 2 августа, глава МВД Литвы, руководитель операций государственной чрезвычайной ситуации Агне Билотайте приняла решение, что службы, отвечающие за охрану госграницы, должны принять все необходимые меры, прописанные в законе для охраны границы и сделать все, чтобы ее в неположенных местах не могли пересечь нелегалы. Нелегалам должны указать места, где они на законных основаниях могут подать прошение об убежище.

Пресс-секретарь СОГГ Рокас Пукинскас подтвердил Delfi, что минувшей ночью в Беларусь вернули несколько групп мигрантов. Пограничникам помогали сотрудники военной полиции и кинологи с собаками.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!