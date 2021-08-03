Коронавирус в Литве: 394 новых случая, скончались 2 человека

За минувшие сутки в Литве было выявлено 394 новых случая коронавируса, 2 человека скончались от этого заболевания, сообщил во вторник Департамент статистики.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 133,9 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 2,9%.

За минувшие сутки было сделано 6538 молекулярных (ПЦР) и 9819 антигенных тестов на COVID-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 283 тыс. 656 человек, за сутки число все еще болеющих возросло до 3192.

От коронавируса в Литве скончались 4420 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 9045 смертей.

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