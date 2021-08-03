Ассоциация предлагает снизить норму инсоляции помещений в Литве

Для новоселов очень важно, чтобы квартира была солнечной и светлой. Достоинство жилья - если на него падают прямые лучи солнца. По действующему регламенту в Литве, в квартиру в течение определенного количества часов должен попадать солнечный свет. Однако в застроенных районах выполнить это требование непросто. Поэтому ведомства рассматривают поправки к этому закону.

Согласно действующему регламенту, в "каждой 1-3-комнатной квартире должна быть одна, а в 4 и более - 2 и больше комнат, в которых в период с 22 марта по 22 сентября облучение прямыми солнечными лучами (инсоляция) не может быть короче 2,5 часов".

В застроенных районах время инсоляции может быть сокращено до 2 часов. Однако в последнее время районы застраиваются очень тесно, поэтому выполнить этот регламент непросто.

По этой причине Литовская ассоциация по развитию недвижимости предлагает изменить эти требования.

"Мы предлагает взглянуть на эти требования комплексно и по-западному, поскольку практика в мире очень разная, а у нас в Литве более высокие стандарты. Но некоторые территории достаточно тесно застроены уже давно, поэтому там нет возможности выполнить действующие требования, это касается старого города или районов с высотными зданиями. В таких зонах требования к инсоляции должны быть менее жесткими", – отметил президент ассоциации Миндаугас Статулявичюс.

Ассоциация предлагает снизить требование до часа в день или вообще отказаться от критерия прямого солнечного света и заметить его критерием дневного света. "Именно такое правило действует в Западной Европе - в окно должен быть виден свет, не обязательно солнечный, просто дневной свет. Конечно, рядом есть и другие пункты, чтобы дневной свет не был мерцающим и т.д.", - сказал собеседник.

Министерство охраны окружающей среды подтвердило, что в прошлом году получила такое заявление ассоциации и Литовской палаты архитекторов. Однако, поскольку этот вопрос связан с гигиеной, здоровьем и окружением, Минздрав попросили оценить такие изменения.

Минздрав Литвы высказал достаточно жесткую позицию по этому вопросу.

"Мы считаем, что такие предложения не обоснованы ни здоровьем общества, ни обеспечением качества жизни, ни критерием надежного и гармоничного планирования городов. Инсоляция - один из косвенных показателей, помогающих формировать здоровое, качественное жизненное пространство, микроклимат. Показатель инсоляции обусловлен как бактерицидным действием солнечных лучей на микрофлору, так и положительным воздействием на физическое и психологическое здоровье людей, улучшением качества жизни, настроения, самочувствия. Солнце помогает избавиться от некоторых физических и психических недугов, неблагоприятных психологических состояний", – сказано в ответе Минздрава.

Lighting Research Center установил, что солнечный свет повышает комфорт жителей и помогает поддержать психическое здоровье, стимулирует деятельность мозга. Солнечный свет приносит пользу и для здорового сна, особенно утренний.

Минздрав не одобрил предложенные изменения.

По мнению Минздрава, можно обсудить только 213 пункт регламента, где речь идет об урбанизированных территориях и с учетом общей планировки зданий сократить время инсоляции с 2 до 1,5 часов.

Министерство охраны окружающей среды считает, что такие минимальные изменения могут быть приняты после дискуссии с заинтересованными сторонами.

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