Желающим вернуться в страны происхождения нелегальным мигрантам будут предлагать деньги

Литовские пограничники и сотрудники миграционных ведомств будут предлагать деньги нелегальным мигрантам, желающим вернуться домой, чтобы таким образом ускорить их реадмиссию, сообщила глава Департамента миграции (ДМ).

По словам директора ДМ Эвелины Гудзинскайте, такие возможности предоставляют поправки к принятому недавно закону о правовом статусе иностранцев.

"Этот закон предоставляет полномочия пограничникам и миграции предлагать такие карманные деньги желающим вернуться. Сейчас мы готовим порядок, который это узаконит", - сказала в понедельник BNS Э. Гудзинскайте.

Сейчас деньги на авиабилет, карманные расходы и на реинтеграцию предлагает действующее в Литве подразделение Международной организации миграции, сказала она.

По словам Э. Гудзинскайте, в новом порядке, скорее всего, будет предусмотрено, что пограничники и миграционные сотрудники смогут предложить только карманные деньги и деньги на авиабилет.

Глава ДМ говорит, что этот порядок должен быть утвержден на следующей неделе распоряжением министра внутренних дел.

Точные суммы, которые будут предлагаться мигрантам, еще не ясны. Также не ясно, будут ли они выплачиваться из европейских или же из национальных средств.

Полсотни новых работников

Э. Гудзинскайте также подтвердила, что ДМ уже отобрал 56 дополнительных работников.

С понедельника в ведомстве работают девять новых сотрудников, а весь отобранный персонал приступит к работе до середины августа.

Новых работников искали потому, что стали накапливаться сотни прошений о предоставлении убежища, а ДМ с прежними мощностями не успевал их обрабатывать.

В этом году в Литву прибыло более 3,8 тыс. мигрантов, которые незаконно пересекли государственную границу из Беларуси. Большинство их - из Ирака.

На сегодняшний день ДМ отклонил просьбы о предоставлении убежища 187 мигрантов и ни одному из них не был предоставлен статус беженца. Еще 815 просьб ждут рассмотрения. Больше недели назад департамент сообщал, что отклонил 140 прошений, тогда рассмотрения ожидали 650 прошений.

По словам Э. Гудзинскайте, разница между числом поданных прошений о предоставлении убежища и числом попавших в Литву мигрантов образуется по нескольким причинам.

"Часть их не просит убежища, часть просто сбежала из Литвы. Часть, может, и попросила, но или все еще на карантине, или пограничники еще не добрались до предварительного их опроса", - сказала руководитель миграционного ведомства.

"Мы считаем только те прошения об убежище, которые официально получаем от самих мигрантов. Это происходит после опроса пограничниками", - добавила она.

Надеются ускориться

Поправки к Закону о правовом статусе иностранцев в Литве вступили в силу почти две недели назад, однако, чтобы повысить эффективность работы миграционных специалистов, еще нужно время.

Политики и специалисты надеются, что установленные в поправках дополнительные ограничения для мигрантов и упрощение работы ведомств позволят рассматривать прошения нелегальных мигрантов о предоставлении убежища в течение десяти дней.

По словам Э. Гудзинскайте, пока сделать это не удается, однако приблизиться к таким темпам удастся после включения в работу дополнительного персонала.

Она говорит, что сейчас решение относительно убежища удается принять в течение примерно четырех недель.

Принятые Сеймом поправки, в частности, предусматривают, что первую апелляцию после отрицательного решения ДМ по убежищу мигрант должен подавать не в суд, а в сам департамент.

По словам Э. Гудзинскайте, это положение уже действует - департамент получил 15 таких жалоб.

Литовские должностные лица называют возросший поток миграции гибридной агрессией белорусского режима.

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