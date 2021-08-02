В Медининкай начался монтаж модульных домов для мигрантов сейчас нелегалов селят даже в гаражах

В Училище пограничников в Медининкай в понедельник начали монтировать модульные дома для мигрантов, незаконно пересекших границу Беларуси с Литвой.

"Сегодня начинаются монтажные работы. В соответствии с подписанным договором, городок модульных домов может начать действовать уже на следующей неделе", - сказал журналистам в понедельник глава Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас.

По его словам, в модульные дома будут переводить мигрантов с погранзастав, приоритет будет у матерей с детьми или других наиболее уязвимых групп людей.

Как сказал глава СОГГЛ, в модульных домах сначала намечается поселить около 800 мигрантов, однако есть возможность удвоить их число, то есть довести его до 1,6 тыс.

Чуть раньше в понедельник Р. Любаевас сказал радио LRT, что погранзаставы сейчас заполнены и находятся "на грани своих возможностей".

Глава СОГГЛ отметил, что сейчас приходится селить иностранцев в не приспособленных для этого помещениях, например, в гаражах.

Р. Любаевас информировал, что сейчас в Литве находятся сотрудники Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex, с ними обсуждаются возможности возвращения нелегальных мигрантов в страны их происхождения.

"Во время этого визита мы очень конкретно будем говорить об организации совместных операций, а также о возможности организовать процесс идентификации (мигрантов) и выдачи проездных документов", - отметил он.

"В этом у Frontex большой опыт, кроме того, Frontex может нам помочь в контактах с отдельными государствами Евросоюза, которые такие операции организовывали и у которых есть контакты с ответственными ведомствами стран происхождения. Мы считаем, что это сотрудничество обязательно поможет нам ускорить такие процессы", - сказал глава СОГГЛ.

В этом году границу с Литвой из Беларуси перешли почти 4 тысячи нелегальных мигрантов. Это число в 40 с лишним раз превышает количество мигрантов за весь 2020 год.

Литва из-за выросшего потока мигрантов объявила экстремальную ситуацию. Должностные лица страны считают, что рост миграции - это организованная акция минского режима против Литвы.

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