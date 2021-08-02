На взморье "проснулся" радар, мужчина получил штрафы на сумму 2785 евро

"Я проверил на сайте Государственной налоговой инспекции: с апреля – 129 штрафов. Все на одном и том же участке", – пожаловался мужчина, получивший штрафы на крубленькую сумму.

Неожиданно "проснувшийся" радар - стационарный, стоит на выезде из Клайпеды в сторону Вильнюса, на дороге Клайпеда-Каунас-Вильнюс. В этом месте начинается дорога A1.

Мужчина, получивший 129 протоколов за превышение скорости, должен заплатить 2785 евро.

Мужчина, поделившийся таким опытом в Facebook - не единственный, кто попал в подобную ситуацию. Под его постом стали делиться опытом и другие.

"Так используют людей. "Настреляли" полный скворечник с апреля, уже не помещается, вот и рассылают долги. И все получили. Один друг получил 10, другой – 15 штрафов", – рассказал Юстинас.

Другой водитель заметил, что это больно ударит по мотоциклистам, которых лишают прав за превышение скорости на 30 км/ч.

Водители пишут, что стационарный радар на этом участке очень чувствительный. Допустимая скорость там 70 км/ч. Многие водители признались, что ехали быстрее, на скорости 90 км/ч.

Радар отрегулирован так, что фиксирует тот момент, с которого водителям грозит штраф за превышение скорости. Например, один водитель нарушил скорость на 14 км/ч (84 км/ч). За такое нарушение грозит штраф 12 евро. Если человек превысил скорость в первый раз и заплатит штраф в указанный срок, то этот штраф уменьшается до 6 евро. Клайпедские водители получили десятки таких штрафов.

Такие случаи, когда радар "вдруг просыпается" и жители начинают получать уведомления о штрафах, в Литве - не редкость.

Похожая история была в Реше под Вильнюсом. Местные жители даже написали жалобу, когда в течение нескольких дней получили уведомления о штрафах за полгода.

Радар у школы в Реше установили осенью 2020 г, но протоколы жители стали получать лишь в середине весны.

Староста Реше Гражина Зизене сказала, что допустимая скорость на этом участке – 30 км/ч. Но поскольку протоколы появились через полгода, эта мера не имела превентивного влияния, уведомления пришли слишком поздно.

"Никто не против штрафов. Мы хотим, чтобы нарушителей наказали. Но радар не должен только "выписывать" штрафы – он должен уведомлять о нарушении, тогда человек заплатит штраф и дальше соблюдает правила. Члены нашей общины сказали, что после 1-2 штрафа точно взялись бы за ум, но они получили уведомление сразу о 70-100 штрафах. Где тут превенция?", – сказала староста.

Представитель Департамента полиции Рамунас Матонис тогда сказал Delfi, что владелец этого радара Литовская дирекция автомобильных дорог (ЛДАД).

"По нашим данным, этот радар не был связан с регистром данных об административных правонарушениях, поэтому данные не могли обрабатываться, их обработали, как только появилась такая возможность", – сказал собеседник.

Этим случаем заинтересовались и депутаты, которые вызывали для объяснений представителей ЛДАД. Депутаты убеждены, что стационарные радары должны действовать так же, как мобильные - данные о нарушении стразу должны поступать в систему. Это обеспечиает превенцию.

Представитель ЛДАД Ремигиюс Липкявичюс сказал, что в прошлом году были подписаны договоры с подрядчиками, которые должны были установить радары в разных местах. После этого радары тестировали, проводили метрологическую проверку, потом их запустили.

"Об этом общество информировали через СМИ. Первая информация появилась в ноябре-декабре 2020 года. Радары фиксируют не только превышение скорости, но и отсутствие техосмотра, а также страховки", – сказал Липкявичюс.

После того как радары начали действовать стали согласовывать передачу данных о нарушениях с них в систему Департамента информатики и связи (IRD). Договор был подписан в марте 2021 года. После этого данные о нарушениях, зафиксированных радарами, стали обрабатываться, а водители получать сообщения о штрафах.

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