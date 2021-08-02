"Обсуждают такой вариант, но я пока не могу сказать, когда мы обратимся с такой просьбой. Если ситуация станет сложно управляемой, конечно, мы обратимся за такой помощью", – в понедельник после встречи с европейским комиссаром по внутренним делам Ильвой Йоханссон сказала Шимоните.

Йоханссон сказала, что ЕС сделает все, что возможно, чтобы помочь Литве урегулировать этот кризис.

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мы должны показать, что нет свободного доступа на территорию ЕС. Литва, ЕС, страны Шенгена должны преградить нелегальный доступ в Шенгенское пространство. Вот почему мы, весь ЕС, поддерживаем Литву, чтобы мы могли защищать нашу общую границу с Беларусью

"Сейчас главное - пресечь нелегальное проникновение в Литву и выслать этих людей назад. Мы, как Еврокомиссия, располагаем международными соглашениями, юридические соглашения с третьими странами, и должны воспользоваться всеми своими полномочиями для обеспечения соблюдения этих соглашений", – подчеркнула еврокомиссар.

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