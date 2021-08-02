Eврокомиссар: мы должны показать, что свободного доступа на территорию ЕС нет

"Мы должны показать, что свободного доступа на территорию Европейского Союза (ЕС) нет", заявила прибывшая в Литву для ознакомления с ситуацией на границе еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

"Это провокация режима Лукашенко, и мы должны показать, что нет свободного доступа на территорию ЕС. Литва, ЕС, страны Шенгена должны преградить нелегальный доступ в Шенгенское пространство. Вот почему мы, весь ЕС, поддерживаем Литву, чтобы мы могли защищать нашу общую границу с Беларусью", - заявила в понедельник на пресс-конференции в правительстве находящаяся в Литве с двухдневным визитом Йоханссон.

Прибывшая ранее в страну для ознакомления с захлестнувшим Литву миграционным кризисом еврокомиссар также в понедельник встретилась с президентом Литвы Гитанасом Науседой и премьер-министром Ингридой Шиионите.

В рабочей программе члена ЕК также встречи с представителями Службы охраны государственной границы (СОГГ), работающими в Литве сотрудниками Frontex и представителями Европейского агентства по вопросам предоставления убежища (EASO).

Границу Литвы с территории Беларуси в этом году уже пересекло почти 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это количество в 40 раз выше, чем количество мигрантов за весь 2020 год.

Литва объявила экстремальную ситуацию из-за возросшего уровня нелегальной миграции. Официальные лица страны считают, что увеличившиеся потоки миграции - это организованная акция минского режима против Литвы.

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