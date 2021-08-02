В выходные в Литву пришло рекордное количество мигрантов

За воскресенье, 1 августа, в Литву через Беларусь пришли 289 нелегальных мигрантов.

"Сегодня за полдня мы фиксируем максимальное суточное количество нелегалов", – сказал LNK в воскресенье представитель СОГГ Гедрюс Мишутис.

Литва в скором времени столкнется с проблемой расселения нелегалов. "Новых мест, за исключением Руднинкай, пока не появляется. Но и там мы можем поселить ограниченное количество нелегалов. На территории застав временно ставят палатки, ищут временные решения, но каждый день приносит новый вызов. Столько места у нас нет", – сказал Мишутис.

Из-за кризиса с нелегальными мигрантами в Литву приехала европейский комиссар по внутренним делам Ильва Юханссон. В воскресенье она встретилась с министром внутренних дел Литвы Агне Билотайте, в понедельник она встретится с президентом Гитанасом Науседой и премьер-министром Ингридой Шимоните.

Еврокомиссия уже выделила Литве 12 млн. евро помощи, автомобили и оборудование для решения кризиса.

12 стран Евросоюза и Норвегия передали Литве гуманитарную помощь.

С Юханссон обсудят дальнейшее предоставление помощи Литве.

В Руднинкай в субботу фиксировались некоторые беспорядки.

"Были волнения. Но удалось разрядить обстановку, пограничники следят, ведут переговоры с теми, кто может принимать решения. Пока серьезных конфликтов удалось избежать", – сказал LNK Мишутис.

По его словам, волнения были потому, что мигранты выразили недовольство в связи с тем, что их не пускают идти дальше на Запад.

"Реакция такая, люди разочарованы, это разочарование выражается в действиях, не только на словах. Попытка выразить свое настроение", – сказал представитель СОГГ.

В этом году нелегально границу Литвы со стороны Беларуси перешли почти 4000 человек. Это в десятки раз больше, чем в 2020 году. Должностные лица страны считают, что выросшие потоки миграции является организованной минским режимом акцией против Литвы. Беларусь говорит, что перестала останавливать мигрантов из-за санкций ЕС.

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