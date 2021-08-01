Коронавирус в Литве больно бьет и по молодым людям: большая часть пациентов - непривитые жители 30-40 лет

Коронавирус в Литве больно бьет и по молодым людям, большая часть пациентов в больницах сейчас - непривитые жители 30-40 лет, сказал врач, представитель Сантаришкской клиники Валдас Печелюнас. По его словам, от этого можно защититься, если привиться, но если люди не будут прививаться, возможно, придется говорить об ограничении оказания плановых услуг.

Врач не скрывает, что Вильнюс уже готовится к росту числа больных COVID-19 в больницах.

"Вильнюсский регион отличается тем, что здесь рост числа новых случаев более умеренный, чем в Клайпеде. В Вильнюсе пока такого роста, как в Клайпеде нет, количество пациентов небольшое, но стабильное. Возможно, в ближайшие 1-2 недели ситуация изменится, начнется рост", – сказал Печелюнас.

По его словам, вакцинация оказывает большое влияние на симптоматику заболевшего.

"Есть разница, если вакцинация была полной или если человек привился лишь одной дозой", – заметил Печелюнас.

Он обратил внимание на то, что непривитые гораздо быстрее заражаются штаммом "дельта", а привитых в больницу попадает немного. А у тех, которые попадают, есть тяжелые сопутствующие заболевания.

"У нас из 9 пациентов привиты двое, но оба они больны тяжелыми сопутствующими заболеваниями, которые могут снизить эффективность вакцинации. Нет ни одного больного привитого без хронических болезней", – отметил он.

По словам врача, сейчас в больнице находится больше всего молодых людей.

"Если человеку 50-60 лет, и он привился обеими дозами, то такой человек тяжелой формой не заболеет и в больницу не попадет. Если человек болен хроническими заболеваниями, которые отрицательно воздействуют на иммунитет, или непривит, то в больницу попадают и молодые люди. Большая часть пациентов - 30-40 лет, они не привиты. Это основные пациенты сейчас", – отметил Печелюнас.

Он напомнил, что дети серьезной формой коронавируса не болеют, но являются распространителями. "От них заражаются люди старшего возраста. Есть данные, что именно дети стали причиной распространения вируса – дедушки и бабушки, люди старшего возраста контактируют с детьми, заражаются и могут пострадать. Их от больницы может защитить вакцинация", – акцентировал врач.

Он напомнил, что вакцина помогает от штаммов "альфаа", "бета" и "дельта". Но люди не спешат прививаться.

Печелюнас сказал, что это может привести к необходимости ограничения предоставления плановых услуг.

"Если общество по-прежнему не будет прививаться, придется ограничить предоставление плановых услуг, потому что больницы заполонят люди с коронавирусом. Им придется предоставлять услуги, нагрузка увеличится", – продолжил он.

Печелюнас сказал, что стоимость лечения больных в реанимации значительная.

"Стоимость лечения в реанимации в среднем обходится более чем в 10 000 евро. Это деньги налогоплательщиков. Бесплатная медицина - на деньги налогоплательщиков, это вопрос договоренности, но это большие деньги. Вместо того, чтобы на эти деньги развивать услуги, покупать новую технику, лечить рак и другие тяжелые заболевания, мы тратим их на лечение больных ковидом которых могло бы и не быть, если бы люди привились", – заметил врач.

В среднем, по его словам, пациент проводит в реанимации 10 дней, но бывают разные случаи.

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