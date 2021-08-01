Третья супруга Шимашюса еще год назад обращалась к нему на "вы"

31 июля мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс удивил многих сообщением о венчании с Гилмой-Теодорой Гилите (супруга моложе мэра на 13 лет). Эта новость ошарашила даже ближайших соратников мэра. Избранница Шимашюса - известная и уважаемая архитектор, участница ряда проектов, которые осуществляли в столице Литвы.

"Не ожидали? Мы тоже. Сегодня мы с Гильмой обменялись кольцами. Мы рады, что получили благословение, и просто счастливы. Подписи поставим после отпуска, в который отправляемся завтра", - писал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс в Facebook. Для политика это уже третий брак.

К посту о браке мужчина также приложил фото, на котором он у костела Св. Анна обнимает свою новую жену.

Remigijus Šimašius ir Gilma Teodora Gylytė Foto: Asmeninis albumas

Пара до сих пор публично свои близкие отношения не демонстрировала, однако сообщение самой Гилите в фейсбуке позволяет сделать вывод, что дружба, а затем и более тесные отношения между ними зародились не так давно.

"Об архитектуре и городах я говорю постоянно, а о своей личной жизни пишу немного. Но на этот раз событие такое – в любом случае это предадут огласке. И оно хорошее. Мы вместе давно работаем в Вильнюсе и для Вильнюса – сферы разные, но ценности у нас похожие. Год назад мы обращались друг к другу на "вы", а сегодня мы с Ремигиюсом обменялись кольцами, получили благословение Юлюса Сасанаускаса, мы счастливы. Спасибо тебе, Вильнюс, за то, что пути твои неисповедимы!", – писала в фейсбуке молодая женщина.

Гилма-Теодора Гилите – известная архитектор. Ее профессиональная карьера началась в 2005 году у архитектора Роландаса Палекаса. После стажировки в Голландии она работала в бюро MBA/S в Штутгарте, вернувшись в 2013 году в Вильнюс, она с тремя партнерами открыла архитекторское бюро DO ARCHITECTS. В числе ее проектов упоминаются: конверсия территории около Ogmios miestаs в Вильнюсе, Portalas около Вильнюсского железнодорожного вокзала, музей MO с Даниэлем Либескиндом, офис Vinted с улицей-парком на Наугардуко и др.

Гилите с коллегами 6 раз была номинирована на архитектурную награду Mies van der Rohe awards; три объекта после оценки международной комиссии получили главные призы на конкурсах литовской современной архитектуры "Взгляд на себя"; ее работа, с которой она окончила вуз была упомянута на всемирном награждении студентов-архитекторов Archiprix International Awards.

Гилма активна и в общественной архитектурной жизни – она постоянно выступает на международных мероприятиях, пишет статьи, организует публичные дискуссии, участвует в деятельности архитектурного фонда, в деятельности Open House, постоянно наблюдает за городом и людьми в нем, на основе этих наблюдений вместе с командой создает архитектурные и урбанистические стратегии.

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