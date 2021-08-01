В зернохранилище Пакруойского района обнаружено засыпанное зерном тело женщины

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Grūdai Foto: Reuters

31 июля поздно вечером, в 22.50 ч., в Норкунишкисе (Пакруойский район) в зернохранилище обнаружено засыпанное зерном тело женщины (1960 г.р.) без внешних следов насилия.

Начато расследование. Выясняется вопрос соблюдения мер безопасности на производстве. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!