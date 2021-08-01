За минувшие сутки на границе Литвы с Беларусью задержали 144 нелегальных мигранта

В субботу, по данным Департамента статистики, были задержаны 144 мигранта из Беларуси, незаконно пересекших границу. Всего в этом году задержаны 3545 иностранцев.

Это в 40 раз больше, чем за весь прошлый год (81). Среди задержанных на границе с Беларусью в этом году в основном граждане Ирака или представившиеся ими иностранцы - 2299 человек. Среди них также 191 гражданин Конго, 129 - Камеруна, 90 - России, 100 - Сирии, 88 - Ирана, 79 Гвинеи, 79 - Афганистана и граждане других стран.

Должностные лица страны считают, что выросшие потоки миграции является организованной минским режимом акцией против Литвы. Беларусь говорит, что перестала останавливать мигрантов из-за санкций ЕС.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!