Три команды беспилотников Сил обороны Эстонии помогут Литве в отражении гибридной атаки

В пятницу, 30 июля, Силы обороны Эстонии отправили в Литву два беспилотных летательных аппарата с операторами, которым предстоит помочь литовцам в отражении гибридной атаки и оказать поддержку в борьбе с нелегальной миграцией со стороны Беларуси. В ближайшее время в Литву направят еще одну команду беспилотника.

”Беларусь осуществляет умышленную гибридную атаку против Литвы. Будучи союзниками и друзьями литовцев мы обязаны прийти к ним на помощь, — сказал заместитель командующего Силами обороны генерал-майор Вейко-Велло Пальм. — В двух словах - Силы обороны и Министерство обороны Эстонии готовы пойти на любые шаги ради оказания незамедлительной помощи литовцам, поскольку в сложившейся обстановке дорога каждая секунда”.

По словам генерал-майора Пальма, действия Беларуси касаются не только Литвы, в более широком смысле они направлены против других стран Балтии и региона, а также против НАТО.

Эстония уже передала Литве 100 километров колючей проволоки из запасов вооруженных сил для укрепления государственной границы и отправила в страну офицера связи. Также Эстония готова оказать помощь Литве в проведении закупок.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!