Ремигиюс Шимашюс женился в третий раз: не ожидали? Мы тоже!

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Remigijus Šimašius ir Gilma Teodora Gylytė Foto: Asmeninis albumas

"Не ожидали? Мы тоже. Сегодня мы с Гильмой обменялись кольцами. Мы рады, что получили благословение, и просто счастливы. Подписи поставим после отпуска, в который отправляемся завтра", - сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс в Facebook. Для политика это уже третий брак.

К посту о браке мужчина также приложил фото, на котором он у костела Св. Анна обнимает свою новую жену. Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс и его жена, психолог-психотерапевт, доктор наук Агне Матулайте, официально развелись несколько месяцев назад, 15 июня. То, пара развелась, Delfi подтвердил Вильнюсский районный суд. Статьи по теме: Супруга мэра Вильнюса в социальной сети прокомментировала информацию о разводе Официально: суд поставил точку в бракоразводном процессе мэра литовской столицы и его супруги О том, что с женой они решили пойти разными дорогами, политик сообщил 19 января. "После шестнадцати лет совместной жизни и одиннадцати лет в браке я решил развестись. Решение далеко не импульсивное или безрассудное, наоборот - сильно прочувствованное, много раз пересмотренное, взвешенное, в том числе и за те несколько месяцев, что я живу один", - написал Р. Шимашюс. Его новая жена - знаменитый и удостоенный наград архитектор Гильма Теодора Гилите. Она активно участвует в общественной жизни архитектуры - ​​регулярно выступает на международных конференциях, пишет статьи, организует публичные дискуссии, участвует в Архитектурном фонде, деятельности Open House, постоянно следит за городской средой и людьми в ней, развивает архитектурные и урбанистические стратегии. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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