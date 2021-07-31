Глава МИД: если Беларусь продолжит поощрять контрабанду людей, Литва поднимет вопрос о дополнительных санкциях

Новые санкции для Беларуси на уровне Европейского союза (ЕС) предложены, но они лишатся смысла, если Минск прекратит организацию нелегальной миграции, говорит министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

И все же он утверждает, что если соседнее государство не предпримет никаких действий, то Литва актуализирует этот вопрос в Сообществе.

"Санкции за организацию нелегальной миграции для Беларуси сейчас не введены. Они предложены, однако лишатся смысла, если Минск прекратит эту деятельность, нарушающую любые международные нормы и соглашения", - говорится в переданном BNS комментарии главы МИД Литвы.

"Если Беларусь продолжит поощрять контрабанду людей, Литва поднимет в Брюсселе вопрос о дополнительных санкциях для Беларуси", - добавил он.

В четверг Г. Ландсбергис написал в социальной сети Facebook, что в ситуации с миграционным кризисом особенно важна роль ЕС.

"Не важно, сколько нам пришлют палаток или матрасов, если поток не прекратится - средств всегда будет не хватать. Несмотря на то, что и палатки, и матрасы нужны, не это является осью миграционной политики ЕС. Главная задача, которую мы передаем ведомствам ЕС, - вы должны помочь нам разрушить сеть и вернуть людей", - написал политик.

Он подчеркнул, что у Европы нет эффективной миграционной политики, и выразил надежду, что "может быть, Литва будет этой соломинкой, которая переломит спину верблюда, и мы в конце концов договоримся".

По словам политика, у Европы есть еще много неиспользованных рычагов убедить Ирак и Турцию остановить потоки миграции и вынудить Александра Лукашенко передумать.

Границу Литвы в этом году уже пересекло более 3 тыс. нелегальных мигрантов, из-за их наплыва объявлена экстремальная ситуация.

Должностные лица страны считают, что выросшие потоки миграции является организованной минским режимом акцией против Литвы. Беларусь говорит, что перестала останавливать мигрантов из-за санкций ЕС.

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