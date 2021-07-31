На этой неделе Литва получила больше 185 тыс. доз вакцины от коронавируса

На этой неделе в Литву были доставлены четыре партии вакцин от COVID-19, в целом было получено 185 тыс. 670 доз вакцин.

В понедельник в Литву были доставлены 106 тыс. 470 доз вакцины Comirnaty, которую поставляют компании BioNTech и Pfizer.

В среду производитель Moderna поставил 15 тыс. 600 вакцин Spikevax.

В четверг было доставлено 9 тыс. 600 доз вакцины Janssen компании Janssen Pharmaceutica, а в пятницу – 54 тыс. доз Vaxzevria от AstraZeneca.

Как сообщило Министерство здравоохранения, полученные партии хранятся на складе Центра экстремальных для здоровья ситуаций, пока между самоуправлениями не будут распределены ранее полученные вакцины.

Вакцины распределяются с учетом количества населения в самоуправлениях и темпов вакцинации.

Одной или двумя дозами вакцины от коронавируса в Литве привиты 1,39 млн жителей или 49,6% населения.

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