Суд вынес вердикт: парад ЛГБТ в Каунасе состоится на аллее Лайсвес

Каунасский муниципалитет не разрешил проводить шествие "Каунас Pride", однако организаторы обжаловали это решение в суде. Каунасская палата регионального окружного административного суда рассмотрела жалобу и указала, что Каунасский муниципалитет должен согласовать шествие на аллее Лайсвес. Это решение может быть обжаловано, вероятно, муниципалитет такой возможностью воспользуется. Юрист "Каунас Pride" сказал, что если будет принято неблагоприятное решение, его обжалуют в ЕСПЧ.

Каунасская палата регионального окружного административного суда в пятницу сообщила, что муниципалитет должен согласовать этот маршрут шествия - на аллее Лайсвес. Суд констатировал, что муниципалитет не представил доказательства того, что такое шествие на аллее Лайсвес станет нарушением общественного порядка или представит какую-то опасность.

Муниципалитет в июне утверждал, что такое шествие на аллее Лайсвес вызовет непропорционально много неудобств, будет представлять опасность для людей. Кроме того, не завершены работы по реконструкции аллеи, а часть аллеи занимают летние кафе и террасы баров.

В суде муниципалитет указал, что в то же время на аллее Лайсвес будет проходить традиционное детское мероприятие "Здравствуй, сентябрь!", в котором примут участие около 6000 человек.

Позицию муниципалитета поддержала и полиция, заметив, что при таком большом количестве людей может образоваться затор.

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