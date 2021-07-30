"Крестьяне" исключили из партии Томаса Томилинаса

В пятницу оппозиционный Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ, "крестьян") решил исключить из своих рядов Томаса Томилинаса, который в последнее время вступил в конфликт с лидером партии Рамунасом Карбаускисом.

За его исключение проголосовали 52 члена совета, "против" были шесть, трое воздержались, сообщили BNS в партии.

Для исключения политика из партии требовалось две трети голосов участвовавших в голосовании.

В четверг Карбаускис отметил, что получил призыв Вильнюсского отделения партии исключить Томилинаса из союза, однако сказал, что сам предлагал приостановить его членство на два года.

Немногим ранее в тот же день Томилинас заявил, что намерен побороться за пост председателя партии.

Публичный конфликт между Карбаускисом и Томилинасом возник, когда последний весной этого года голосовал за законопроект, который бы узаконил нейтральное по отношению к полу определение партнерских отношений.

Тогда Карбаускис заявил, что Томилинас предал ценности партии, а "крестьяне" предложили ему покинуть партийные посты.

Несколько недель назад Томилинас ушел в отставку с поста заместителя председателя партии. Он утверждает, что ЛСКЗ стремятся превратить в партию, служащую одному человеку.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!