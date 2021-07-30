Представители малого бизнеса обратились к правительству: мы на грани краха

Представители малого бизнеса, работающие на базе Urmas, распространили публичное обращение к президенту, правительству, парламенту и Министерству экономики Литвы. В обращении сказано, что представители власти их не слышат уже полгода.

"С весны нас кормят обещаниями, обещают решать наши проблемы – проблемы пострадавших во время карантина торговцев, однако никаких перемен нет, а о планах нас не информируют", – сказано в письме.

Торговцы напоминают, что из-за введенного правительством карантина они не могли работать 4 месяца, в это время им платили по 260 евро в месяц.

"Это были наши единственные доходы. За такие деньги мы едва могли выжить. При этом мы должны были платить за аренду. Напоминаем и акцентируем - работа по справке об индивидуальной деятельности - законная и регламентированная форма бизнеса. Многие из нас сейчас в долгах, а это для малого бизнеса серьезное бремя", – сказали торговцы.

Они отмечают, что в особенно сложной ситуации оказались торговцы одеждой, поскольку они инвестировали в одежду зимнего сезона, а работать не могли, товары не проданы.

"Мы столкнулись с нелегальной конкуренцией - в торговых центрах эти товары можно было продавать.

И во время первого карантина было непросто, но был создан механизм компенсации арендной платы. Поэтому мы спрашиваем, почему этот механизм не действует сейчас?

Все на словах декларируют помощь малому бизнесу, но министерство экономики до сих пор не дало нам никакого ответа. Мы, наверное, единственные, не получили никакой помощи, как пострадавшие от карантина.

Мы на грани краха, близится осень, а мы не можем быть уверены в том, что не будет новых ограничений, которые станут последним гвоздем в гроб нашего бизнеса.

Мы призываем услышать нас и принять ясные решения о компенсации убытков малого бизнеса во время второго карантина. В противном случае тысячи людей пополнят ряды безработных на Службе занятости и ряды получателей пособий", – сказано в обращении.

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