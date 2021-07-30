Подростков в Литве теперь можно прививать от COVID-19 и вакциной Moderna

Подростков в Литве теперь можно прививать от COVID-19 и вакциной Moderna, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения.

Такое решение принято с учетом рекомендации Европейского агентства лекарственных средств. Теперь вакциной Moderna разрешено прививать детей в возрасте 12-17 лет.

Прививка вакциной Moderna будет делаться двумя дозами с перерывом в четыре недели.

До этой поры вакциной Moderna могли прививаться только люди старше 18 лет.

Лиц старше 12 лет сейчас можно прививать и вакциной Pfizer-BioNTech. Две другие вакцины, применяющиеся в Литве - Astra Zeneca и Janssen - предназначены для лиц старше 18 лет.

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