Известна точная дата закрытия Литовского зоопарка

26 июля Литовский зоопарк подписал договор с победителем конкурса ЗАО Statybos ritmas, после чего стала известна точная дата закрытия зоопарка. 8 августа - последний день его работы перед реконструкцией. Это последний день, когда посетители могут проститься с животными.

В пресс-релизе сообщается, что желающие посетить зоопарк в Каунасе должны поспешить, если они хотят сделать исторические фотографии для своего архива, поскольку нынешний зоопарк скоро станет историей. В зоопарке посетители еще увидят немало животных – львов, тигров, рысей, жирафов, зубров, водоплавающих и хищных птиц. Можно увидеть полную коллекцию пресмыкающихся, тропических птиц и рыбок, которые находятся в помещениях. Желающие могут записываться на экскурсии по зоосаду, во время экскурсии они узнают историю зоопарк.

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Реконструкция обойдется в 14,6 млн. евро и будет завершена 30 апреля 2023 года. Средства на реконструкцию выделят из европейских структурных фондов.

Зоопарк в Каунасе был открыт в 1938 году, сейчас на территории площадью 16 га живет 250 разных видов животных (около 2000 единиц).

Этот зоопарк не раз критиковали за плохие условия, в которых содержатся животные. В 2013 году Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов лишила его членства в организации и сделала кандидатом.

Немалая часть животных из-за реконструкции будет передана в другие зоопарки и назад в Каунас не вернется.

После завершения реконструкции будет сформирована новая коллекция животных зоопарка, подготовлен план ее составления.

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