Погода в Литве меняется, но 30 градусов тепла скоро вернутся

Погода в Литве меняется. Над Северной Европой распространилась зона низкого давления, поэтому чаще идут дожди, оживляя истощенную зноем и засухой растительность.

В ближайшие дни погода ожидается переменчивая. Время от времени будут идти дожди. Один день будет прохладнее, потом снова вернется жара.

В пятницу днем недалеко от Литвы пройдет циклон, который принесет на северо-запад кратковременные дожди с грозами. На северо-западе будет 21-23 градуса, на юге без осадков, воздух прогреется до 24-26 градусов тепла.

В субботу в первой половине ночи местами на севере еще пройдут дожди. Ночью будет 15-18, на юго-востоке 13 градусов тепла.

В субботу большую часть дня будет солнечно, только к вечеру на западе появятся дождевые облака, ожидается гроза. Днем будет 24-29 градусов.

В ночь на воскресенье на большей части территории пройдут небольшие дожди. Днем на юге без осадков, однако на северо-западе возможны дожди. Ночью будет 13-18, днем 22–27 градусов тепла.

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