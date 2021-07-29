Около здания правительства Литвы – протест из-за планов размещения мигрантов в Девенишкес

29 июля после обеда около здания правительства Литвы началась акция протеста представителей девенишкской общины против размещения мигрантов в этом местечке.

Несколько сотен человек собрались на площади им. Винцаса Кудирки в Вильнюсе.

Люди принесли с собой плакаты: "Нет - учреждению центра беженцев в Девенишкес", "Нет - учреждению центра беженцев в Руднинкай", "Президент, защитите нас", "Нас волнует наша безопасность", "Политика МИД должна служить жителям Литвы".

Житель Девеникес сказал журналисту Delfi, что приехал на митинг в надежде на то, что будет принято благоприятное решение.

"Нам обещали пока не размещать у нас мигрантов, но это обещание ничего не стоит. В любое время могут разместить. Министр обещала, что это будет резервное место. Но граница у нас дырявая, ежедневно задерживают больше 100 мигрантов. Так, когда все места заполнят, могут и к нам поселить", – сказал Delfi мужчина.

На вопрос, почему акцию проводят у правительства, он ответил, что здесь их голоса лучше услышат.

"Может, из Девенишкес плохо слышат, мы там вторую неделю стоим", – заметил он.

"Президент приезжал, но решения мы пока не получили", – сказал мужчина Delfi.

Женщина сказала, что приехала в Вильнюс, чтобы увидели, что есть мирные люди, которые любят свою родину.

"Мы не согласны с размещением в нашем мирном крае с 600 жителей еще 600 мигрантов. Мы мирные христиане, очень мирные. Но мы с этими людьми не знакомы. Мы протестуем, поскольку на сне предупредили", – сказала она.

Вильнюсский муниципалитет информировал BNS, что было выдано разрешение на акцию протеста с 15 до 19 ч. с участием 500 человек.

Ранее МВД планировало разместить в Девенишкес несколько сотен мигрантов. Сейчас глава МВД Агне Билотайте сказала, что пока там никого селить не будут, это будет резервным местом.









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