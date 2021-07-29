Президент встретился с лидерами партий и премьером: оценки белорусского режима не меняются, с проблемой миграции справимся

Президент Гитанас Науседа говорит, что политические партии по сути едины в вопросе принципов внешней политики и такое соглашение партий можно было бы официально оформить осенью.

По его словам, в четверг на встрече с лидерами политических партий шла речь о том, что принципы внешней политики, формировавшиеся на протяжении последних 30 лет, "неизменны и основаны на ценностях".

"Поэтому оценки белорусского режима по сути не меняются. Возможно, несколько разошлись мнения о том, какую тактику нам следует применять, как решать дипломатическими и политическими средствами проблему миграции", - сказал Г. Науседа.

"Однако принципиальные вопросы, направления внешней политики названы вполне четко, и я считаю, что это закладывает прекрасное основание для продления политического соглашения партий 2014-2020 года о внешней политике, для экстраполирования его на будущее, и мы могли бы сделать это уже нынешней осенью", - сказал президента в своем заявлении после встречи.

Глава Литвы говорит, что также услышал, что руководители партий по сути едины во мнении относительно решения проблем с миграцией.

"Прекрасно, что мы достигли формата такого характера в плане решения такой проблемы, которая сейчас имеет место - миграции. Сегодня за столом я много раз слышал "мы едины во мнении", "единодушны", и это вселяет надежды, что с этой нелегкой проблемой мы сумеем справиться", - сказал Г. Науседа.

Вопрос ЧП - в ближайшем будущем

Он также заявил, что вопрос чрезвычайного положения для контроля над нелегальной миграции может решаться в ближайшем будущем.

По словам президента, к такой общей позиции в четверг пришли участники совещания с премьером и главами политических партий.

"Более-менее консенсус таков, что мы открыты ко всем вопросам, и этот вопрос также можем решить в ближайшем будущем. Однако до этого времени мы должны оценить две вещи: первое – правовые обстоятельства введения этого решения и то, какое влияние это решение окажет не только на вопросы предотвращения на нашей границе, но и на аспекты гражданских вопросов в Литве", – заявил Г. Науседа на пресс-конференции.

Президент подчеркнул, что необходимо иметь "широкий консенсус" по чрезвычайному положению и оценить, какие дополнительные инструменты предоставило бы чрезвычайное положение по сравнению с введенной сейчас экстремальной ситуацией.

"Я убежден, что мы предоставим полномочия армии, и мы способны это сделать сегодня, даже в условиях экстремальной ситуации, и, несомненно, это делаем и сделаем в будущем", – добавил президент.

Премьер представит план мер

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните обещает представить фракциям в ближайшее время предусмотренные правительством меры по усилению охраны государственной границы.

По ее словам, в четверг на встрече, проведенной по инициативе президента Гитанаса Науседы по этому вопросу "не было разногласий" с руководителями партий.

"Мне кажется, что не было разногласий по поводу того, что физическая защита должна быть существенно укреплена, и у правительства есть план того, как оно намерено это делать, я думаю, что этот план будет представлен в ближайшее время, я готова обсудить его с главами парламентских фракций, поскольку это потребуют определенных обязательств и финансирования этих мер", – сказала премьер-министр.

По ее словам, "было бы хорошо договориться, чтобы позднее не было дискуссий".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!