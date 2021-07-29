Министры обороны стран Балтии: гибридная атака минского режима направлена против ЕС

Министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии договорились координировать действия по преодолению миграционного кризиса, назвав его гибридной атакой Беларуси против Балтийских стран, Евросоюза (ЕС) и НАТО.

Министры трех стран в среду обсудили на видео-конференции ухудшающуюся ситуацию в сфере безопасности министры в связи со значительным ростом количества незаконных мигрантов, пересекающих незаконно внешнюю границу ЕС, сообщило Министерство обороны Литвы.

Как говорится в сообщении, министры выразили единство и солидарность по поводу угроз безопасности в Балтийском регионе и договорились в трехстороннем и международном форматах координировать свои действия и ответ на сложившуюся ситуацию.

"Нынешняя ситуация на границе не является обычным миграционным кризисом, это действия гибридной войны, направленные против стабильности Евросоюза, НАТО, а особенно – стран Балтии. Эта гибридная атака требует единого и координированного ответа Балтийских стран", – заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"Это очень серьезный и глубокий кризис безопасности, который направлен непосредственно на Балтийские страны и Северо-восточный фланг НАТО. Мы твердо готовы и далее предоставлять помощь Литве, добиваться международной помощи и поддержки в разрешении этого кризиса с безопасностью", – отметил ан встрече министр обороны Эстонии Калле Лаанет.

Министр Анушаускас также поблагодарил Эстонию и Латвию за предоставленную помощь в укреплении охраны границы Литвы с Беларусью и гуманитарную помощь. Эстония передала Литве спиральную колючую проволоку, планирует выделить беспилотники, системы ночного видения. Латвия выделила Литве гуманитарную помощь – палатки, кровати, генераторы и прочие необходимые вещи.

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