СМИ: за поездку в Западную Европу через Литву мигранты платят по несколько тысяч евро

За поездку через Литву в Западную Европу незаконные мигранты в среднем платят по несколько тысяч евро, сообщил в портал новостей 15min.lt.

В результате расследования журналисты выяснили, что поездка мигрантов через Беларусь начинается с легального полета в Минск. Для прибытия в Беларусь следует иметь вызов, резервацию гостиницы хотя бы на неделю, отрицательный тест на коронавирус, страховку здоровья и обратный билет. Эти услуги можно заказать, покупая турпакет в агентстве. Стоимость пакета в среднем колеблется от 600 до 800 долларов (500–700 евро).

Такси до белорусской границы в среднем стоит несколько сотен евро, столько же они платят проводнику, который показывает места пересечения границы. Такси, которое при пересечении границы отвозит из Литвы до Германии, стоит 400–1300 евро с человека.

"Если все сложить, то в среднем поездка мигранта из Ирака в Германию, если все складывается удачно, стоит около 3000 долларов (2500 евро). Это оптимальный вариант соотношения цены и риска", – говорится в статье.

Портал отмечает, что контрабандисты, предлагающие свои услуги в Ираке, призывают приобретать полный пакет нелегальной поездки из Багдада в Германию или в другую страну. За такие услуги они просят заплатить от 5000 до 10 000 долларов. Эта сумма включает в себя организацию всей поездки.

По данным журналистского расследования, из Багдада в Берлин можно добраться и за 700 долларов (600 евро), однако обо всем должен позаботиться сам мигрант, кроме того, риск быть задержанным по пути и не добраться до цели назначения растет.

По данным 15min.lt, при проведении журналистского расследования не было установлено ни одного случая, когда белорусские должностные лица непосредственно помогали бы мигрантам в пересечении границы – чаще всего их роль ограничивалась в сознательном игнорировании нарушителей.

Между тем, по словам мигрантов, с которыми общались журналисты портала, белорусские должностные лица охраняют границу Беларуси с Польшей, поэтому перейти через нее сложнее.

В этом году в Литву уже пытались попасть более 3000 незаконных мигрантов, из-за их наплыва Литва объявила экстремальную ситуацию. Литовские должностные лица придерживаются позиции о том, что выросшие потоки миграции являются акцией, организованной минским режимом против Литвы.

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