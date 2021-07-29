Хороших новостей нет: Вильнюс попал в красную зону COVID–19

Карта Литвы по-прежнему "краснеет". Ежедневно количество красных муниципалитетов растет. По данным Департамента статистики, в красную зону COVID-19 попал Вильнюс. Вскоре и вся Литва перейдет в красную зону.

В Вильнюсе показатель заболеваемости составляет 104 на 100 000 жителей за последние 14 дней, доля положительных случаев составляет 2,4%.

В красной зоне находятся Каунас, Клайпеда и Шяуляй. Вся Литва пока находится в желтой зоне B2 – 91,4 случай на 100 000 жителей. До перехода в красную зону COVID-19 осталось совсем немного.

Другая карта Департамента статистики показывает, что никакого позитива нет. Пандемия охватила почти все муниципалитеты.

Liepos 29 dienos sergamumo statistika. Foto: Statistikos departamento nuotr.

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