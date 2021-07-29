Тему обсуждаем с Натальей Фаткулиной, профессором Вильнюсского университета, директором Института наук о здоровье.

Литва столкнулась с миграционным кризисом, президент обсудил с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните и лидерами парламентских партий принципы внешней политики и позицию Литвы по отношению к режиму Лукашенко.Тем временем задержано еще 118 мигрантов.

Статьи по теме:
Нелегальные мигранты - кто они, и какие работники из третьих стран нужны в Литве, как мотивировать привиться?  (31)
"Беспрецедентная ситуация". Максимас Милта - о вариантах решения проблемы нелегальной миграции из Беларуси  (14)

О том, как удается решать проблему наплыва нелегальных мигрантов в Литву из Беларуси, говорим с членом парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Арвидасом Поцюсом.

Премьера Delfi.ru - проект "Коридор". Куда он ведет и почему мы решили вспомнить об истории? Рассказывает главный редактор портала Олег Ерофеев.

Ведущий - Дмитрий Семенов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!