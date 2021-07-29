Утром у Антакальнисской больницы нетрезвый 17-летний надругался над литовским флагом

29 июня, в 4 ч., мужчина, который находился в Вильнюсской клинической больнице на ул. Антакальнё (он находился с женой и новорожденным ребенком в роддоме), услышал, что с улицы доносятся крики и шум.

Мужчина выглянул в окно и увидел, что подросток сорвал со здания больницы флаг и бегает с ним по улице, кричит, бьет флагом по земле. Подросток сломал древко флага и пошел за другим.

К тому времени мужчина, ставший очевидцем происшествия, вышел из больницы и не дал вандалу снять второй флаг. Вскоре подъехала и полиция, которую вызвал мужчина.

Полиция забрала подозреваемого (ему грозит штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до 2 лет).

Мужчина отнес сломанное древко и сорванный флаг и передал администрации больницы.

Выяснилось, что 17-летний подозреваемый известен полиции, он был задержан не в первый раз.

На этот раз из Кризисного центра в Новой Вильне его привезли в больницу, чтобы врачи поставили ему капельницы. Юноша был пьян. Однако он сбежал из больницы и стал буянить на улице.

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