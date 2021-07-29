Вице-министр здравоохранения: может изменится срок действия "паспорта возможностей"

Правительство Литвы в среду определилось и связало будущие ограничения с заполненностью коек в больнице (если будет заполнено 300 ковидных коек, ждут ограничения). До начала следующей недели правительство с министерствами установит список контактных видов деятельности, который потребуется при ухудшении ситуации (эти виды будут разрешены с "паспортом возможностей"). В четверг вице-министр здравоохранения Живиле Сионайтите сказала, что в планах - продление срока действия "паспорта возможностей", возможно, он будет действовать не 7 дней, а месяц.

Вице-министр сказала, что действие "паспорта возможностей" будет примерно таким же, как весной.

"Действие не изменится, все смогут взять его в базе данных Центра реестра. Обсуждается один вопрос – продление срока действия паспорта. Сейчас он действует 7 дней, так продлят, чтобы не пришлось часто обновлять. (…) Возможно, продлим до месяца. На сам порядок и система останутся прежними", – сказала она.

Симонайтите заверила, что в четверг-пятницу будет решаться вопрос списка деятельностей, разрешенных с "паспортом возможностей".

"Окончательное решение правительство примет на следующей неделе", – заметила она.

По словам вице-министра, правительство уже определилось - профилактическое тестирование работников установленных сфер будет платным.

"Вопрос лишь в том, когда этот порядок начнет действовать", – сказала Симонайтите.

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