Премьера Delfi.ru: Куда ведет "коридор" из несвободной Беларуси? Первая серия "Запрещенная музыка и прощание с Родиной"

После начала массовых протестов в Беларуси летом прошлого года Литва открыла гуманитарный коридор. Эта инициатива — одна из немногих возможностей для белорусов, подвергшихся преследованию за свою гражданскую активность, спастись от тюрьмы, пыток или неподъёмного для семейного бюджета штрафа.

Тысячи жителей Литвы взялись за руки в знак солидарности с белорусами на шоссе "Минск — Вильнюс", создав живую цепь "Путь Свободы", который позже станет коридором.

Куда ведет этот "коридор", почему общая история литовцев, белорусов, поляков, украинцев и других народов изобилует похожими примерами спасения, бегства от преследования и борьбы за свободу?

Редакция Delfi.ru представляет проект "Коридор" — это серия фильмов, подкастов и статей о современных белорусах, нашедших убежище в соседних с странах, и исторических деятелей, героев, слова и действия которых оказались чрезвычайно актуальными спустя сотни лет. Смотрите первую серию "Коридора" - "Запрещенная музыка и прощание с Родиной".

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