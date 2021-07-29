За сутки на границе Литвы с Беларусью задержаны 118 нелегальных мигрантов

По предварительным данным, за минувшие сутки пограничники задержали 114 нелегальных мигрантов, незаконно пересекших границу Беларуси с Литвой, сообщила Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) в четверг.

По уточненным данным, за минувшие сутки пограничники задержали 118 нелегальных мигрантов, незаконно пересекших границу Беларуси с Литвой, сообщила Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) в четверг.

Задержанным иностранцам будут сделаны тесты на COVID-19, а до выяснения результатов они будут изолированы. О попросивших убежища лицах информирован Департамент миграции, который рассматривает такие просьбы.

В целом на границе с Беларусью в этом году литовские должностные лица задержали более 3 149 мигрантов – в 39 раз больше, чем за весь 2020 год. Большинство из них из стран Ближнего Востока и Африки. В прошлом году на литовской границе был задержан 81 такой нелегальный иностранец. В 2019 году - 46.

Только в июле этого года пограничники задержали 2 488 мигрантов, в июне их было задержано 473, в мае – 77, в апреле – 70, а в марте – 8.

Из задержанных в этом году на границе с Беларусью – 2005 – являются гражданами Ирака или представились ими. Также среди задержанных 191 гражданин Конго, 129 - Камеруна, 83- России, 81- Ирана, 79- Гвинеи, 77- Афганистана, 71- Сирии и других стран. Гражданство части мигрантов еще устанавливается, поскольку у большинства из них нет документов.

Основная часть мигрантов стремится попасть через Литву в страны Западной Европы.

В связи с ростом таких нарушений СОГГЛ укрепила охрану границы с Беларусью. Из-за заметно возросшего потока мигрантов из Беларуси правительство Литвы в минувшую пятницу объявило экстремальную ситуацию в государственном масштабе. Должностные лица страны считают, что выросшие потоки миграции является организованной минским режимом акцией против Литвы.

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