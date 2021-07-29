За рекордную сумму в Паланге продают дом Стасиса Повилайтиса

В Паланге, недалеко от ул. Й.Басанавичуса можно увидеть объявление "Продается" на огромном доме. Не все знают, что в этом доме больше 30 лет жил известный литовский певец Стасис Повилайтис. У него был дом и в Вильнюсе, но в Паланге Повилайтис жил и летом, и зимой.

749 000 евро – за такую сумму продается этот дом, однако брокер Видутис Шерейка заверил, что это не просто жилье для отдыха, а прибыльный бизнес, который дает доход в 800 евро в день. Поэтому покупателям этого дома работтаь больше не придется.

"Сфера услуг в Паланге всегда была прибыльным бизнесом. Сейчас в доме сдают 10 комнат, но если сделать весь дом жильем для отдыхающих, их количество можно увеличить до 14, сами владельцы смогут жить в маленьком доме (там жила мама Стасиса)", – рассказал брокер.

Видутис не скрывает, что продажа этого дома для владельцев тяжелое решение. Однако вдова Повилайтиса Бируте не отличается крепким здоровьем.

"Это не только большой дом, это бизнес. А за ним лучше всего присматривать самому. Они и присматривали, занимались этим бизнесом, а сейчас хотят отдохнуть", – сказал брокер.

На деле продаются два дома. Один с комнатами для гостей - площадью 300 кв. м, а другой 85 кв. м. Трехэтажный дом находится на ул. Майронё, рядом с морем. Он был построен в 1991 году.

Известный эстрадный певец Стасис Повилайтис скончался и был похоронен в 2015 году в Паланге.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!