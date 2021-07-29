За этих работников работодатели в Литве борются и сейчас: зарплата 4000 евро и выше

Города быстро расширяются, а с ними расширяется и строительный сектор. Согласно прогнозам, до 2025 года строительный сектор в мире вырастет еще на 50%. Несмотря на то, что сейчас специалистов в этом секторе привлекают большими зарплатами, на рынке все равно ощущается нехватка работников. Об этом речь шла в передаче "Утро на Delfi".

Президент Литовской ассоциации строителей Далюс Гедвилас сказал, что в ближайшее время нехватка специалистов в этом секторе станет еще актуальнее. При трудоустройстве мало будет только желания работать – из-за автоматизации процессов и работ с новыми системами потребуется соответствующее образование.

"Сегодня на рынках в Литве и Европе ощущается нехватка строителей. Я думаю, это будем наблюдать еще несколько лет, поскольку строительные технологии меняются – нужны умные инженеры, ведь в сфере строительства появилось немало разумной техники, инструментов. Случайные люди уже не могут работать в этой сфере – их должны подготовить в университетах, коллегиях, в центрах профессиональной подготовки", – сказал он.

Однако он заметил, что нехватка специалистов обуславливает хорошие перспективы для тех, кто готовится прийти на рынок труда. Гедвилас подчеркнул, что сейчас не хватает инженерного персонала, людей компьютерно грамотных – такие работники нужны, поскольку в сфере строительства появились цифровые технологии и программное обеспечение.

Гедвилас прогнозирует, что в недалеком будущем специальность инженер-строитель станет очень популярной.

"На литовском рынке есть компании, владельцы которых - инвесторы с зарубежным капиталом, они ищут хороших специалистов. Если посмотрим на зарплаты таких специалистов - они составляют в среднем 4000 евро. Я не говорю о талантах – думаю, у них зарплаты еще выше", – сказал президент ассоциации.

Он обратил внимание на то, что литовских рабочих-строителей и инженеров высоко ценят за границей, поэтому местный рынок должен защищаться от "утечки мозгов".

"Угроза большая – инженеры-строители которые сегодня оканчивают университеты и коллегии, хорошо знают английский и пользуются спросом в зарубежных компаниях. Удержать их непросто. Не секрет, что в Литве на инженеров-строителей и проектировщиков "ведется охота". Есть швейцарская компания, где 80% работников - литовцы, есть специалисты, работающие на рынках Швеции и Германии", – рассказал Гедвилас.

Он заметил, что особенно ценятся те специалисты, которые сведущи не только в строительной инженерии.

"Сегодня проектирование связано с программированием. Есть создатели программного оборудования, разработавшие пакеты программного оборудования, приборы сейчас совершенствуются, у каждого есть компьютерные "мозги".

Приборы должны быть включены в систему, проектирование автоматизировано, поэтому спросом пользуются и работники со знаниями в сфере программирования. При наличии нескольких навыков – строительной инженерии, программирования и управления системами – приобретается конкурентное превосходство на рынке труда", – сказал Гедвилас.

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