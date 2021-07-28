Серьезный пожар в Вильнюсе: возможно, женщина подожгла свое жилье

Единый центр помощи информировал о серьезном пожаре в столице Литвы.

Сообщение поступило в 21.17 ч. по номеру 112.

Сообщалось, что в Вильнюсе, на ул. Геросёс Вильтес, 1, горит квартира на третьем этаже.

Представители Департамента пожарной безопасности и спасения сообщили, что во время пожара пострадали три человека, они отравились дымом.

Кроме того, спасатели при помощи автолестницы вывели из квартиры двоих человек. Жителей дома эвакуировали.

По словам очевидцев, женщина сама подожгла свою квартиру и нанесла ущерб другим жителям. По предварительным данным, пожарным-спасателям пришлось взломать двери и вывести из задымленной квартиры пострадавших, которые с трудом ориентировались в пространстве.

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