Вильнюсский район из-за мигрантов намерен нанять больше стражей общественного порядка

Самоуправление Вильнюсского района намерено создать дополнительно 40 штатных единиц стражей общественного порядка для защиты жителей от мигрантов.

"Создадим дополнительно, этот вопрос уже прошел через комитеты. По моим данным, комитеты одобряют, потому что чувствуют долг защитить жителей", - сказала в среду мэр Вильнюсского района Мария Рекст.

По ее словам, незаконно пересекающие границу Беларуси и Литвы мигранты иногда забредают к местным жителям.

"Есть случаи, когда они ходят по деревням. Вчерашнее происшествие - зашли в дом, просят подвезти до Вильнюса, заходят в магазин, хорошо, что люди сознательные - угощают кофе, да, да, будет такси, но вызвали пограничников", - рассказала мэр.

"Люди, которые живут недалеко от леса, рассказывают, что по ночам и слышат, и видят мигрантов", - сказала она.

Решение о создании дополнительных 40 штатных единиц стражей общественного порядка еще должен утвердить совет самоуправления.

В Литву в этом году незаконно прибыло более 3000 мигрантов, преимущественно из стран Ближнего Востока и Африки.

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