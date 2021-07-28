Президент Литвы Гитанас Науседа посетил Девенишкес

Президент Литвы Гитанас Науседа в среду посетил Девенишкес, заранее не сообщая об этом визите. Община местечка активно противится размещению у них нелегальных мигрантов.

Президент встретился с общиной местечка, выслушал позицию местных жителей. В четверг президент планирует встречу с лидерами политических партий.

"Встреча с Девенишкес. Завтра с лидерами партий будем говорить о единой позиции и решениях по решению миграционного кризиса. Эта проблема не является проблемой одного правительства, нескольких муниципалитетов или нескольких общин. Это проблема всей Литвы, которую успешно мы можем решать вместе. Поэтому перед завтрашней встречей я посетил жителей Девенишкес. Хотел выслушать их", – писал в социальной сети президент.

МВД Литвы планировал до 1 сентября разместить несколько сотен мигрантов в бывшей технической школе в Девенишкес.

Однако жители заявили, что они против такого соседства, поскольку это место находится рядом с действующей школой.

Глава МВД Агне Билотайте 28 июля заверила, что пока в Девенишкес мигрантов размещать не планируют, но техническая школа остается резервным местом для размещения нелегалов.

В Литву в этом году нелегально пришло больше 3000 мигрантов из Беларуси. Из-за их наплыва в стране объявлена чрезвычайная ситуация.

Власти страны убеждены, что это организованная Минском акция против Литвы.

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