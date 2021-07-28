"Там будет несложно обеспечить безопасность, территория подходящая, там можно разместить около 1500 человек", – сказала журналистам 27 июля министр внутренних дел Агне Билотайте.

Это место пытаются подготовить как можно скорее, поскольку СОГГ уже некуда девать нелегальных мигрантов.

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"Наши резервы исчерпаны, мы использовали все палатки, сейчас везем на полигон полученные из-за границы палатки", – сказал заместитель главы СОГГ полковник Видас Мачайтис.

Из Эстонии Литва получила 100 км спиральной колючей проволоки, но ее действенность сомнительна. Например, в минувшее воскресенье трое мигрантов в ней запутались, но границу все же сумели перейти, помощь врачей им не потребовалась.

"Есть разные предложения о том, как ее устанавливать, чтобы она была более эффективной", – заметила Билотайте.

Один из мигрантов оказал сопротивление пограничникам, его укусила служебная собака.

"Если не выполняют требования пограничников и убегают, то может догнать и укусить служебная собака", – пояснил Мачайтис.

"Нет, нет, нет!", – так скандировали жители Девенишкес против размещения в местечке семей мигрантов.

Министр внутренних дел сказала, что жителей местечка подстрекают оказывать сопротивление решениям властей.

"Это запугивание людей, подстрекательство действовать против государства", – констатировала министр.

Местные жители говорят, что чувствуют поддержку некоторых политиков.

"Нас поддерживают некоторые политики, поддерживает Избирательная акция поляков Литвы, они всегда с нами. Депутат Беата Петкевич каждый день бывает здесь, мы видим и чувствуем эту поддержку. Мы не против поддержки других партий, но другие партии почему-то на приезжают и не поддерживают нас", – сказал LNK житель Девенишкес Мечисловас Бутримас.

Билотайте дала понять, что, возможно, жители края, где процветает контрабанда, не хотят присутствия стражей порядка.

"Видимо, есть желание получить политические дивиденды, или есть какие-то другие мотивы, поскольку это специфическая местность. Видимо, очень не хотят, чтобы там было больше стражей порядка, больше контроля, это может помешать незаконным действиям", – предположила министр.

Жители Девенишкес уверяют, что не боятся стражей порядка, их большое число их напротив успокоило бы.

"Просто ищут любой повод, чтобы очернить нас, показать нелицеприятную сторону, и все. Им больше нечего сказать, они не могут признать, что хотели сделать Девенишкес островом мигрантов", – сказал Бутримас.

Первый городок из модульных домиков для мигрантов появится в Медининкай, на территории школы пограничников, в начале августа. Там разместят почти 900 мигрантов.

"У нас есть данные, что в Гродно сейчас находятся около 2000 нелегальных мигрантов, которые ждут пересечения границы. Есть разная информация", – сказал Мачайтис.

В среди Билотайте сообщила, что от планов разместить мигрантов в Девенишкес отказались.

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