Премьер о протестах в Девенишкес: не похоже на конструктивный поиск компромисса

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что непрекращающийся протест жителей Девенишкес против планов правительства разместить в местечке нелегальных мигрантов, не похож на конструктивную попытку найти компромисс. Премьер видит в этих протестах попытку мешать работе ответственных ведомств формирующимися политическими силами.

"Я нормально оцениваю, когда жители выражают свое мнение разными конструктивными способами по актуальным вопросам. Вопрос может быть такой - какие решения могут быть предложены, правительство готово их рассмотреть, так община и правительство могли бы прийти к компромиссу", – сказала Шимоните.

Она обратила внимание на то, что дискуссия с мэрией Шальчининкского района по вопросу ситуации в Девенишкес не кажется конструктивной.

"Во многих случаях можно найти этот компромисс и с муниципалитетами проходит конструктивная дискуссия. В случае с Девенишкес, к сожалению, дискуссия не похожа на конструктивную, не похоже на то, что кто-то вообще хочет слышать какие-либо предложения правительства", – сказала премьер.

Шимоните называет абсурдом обвинения в том, что правительство намеренно хочет поселить нелегальных мигрантов на территориях густо населенных поляками.

"Это абсурдные обвинения, будто правительство сознательно решило расселять мигрантов в густо населенных поляками самоуправлениях, потому что с этой проблемой сталкиваются все приграничные муниципалитеты, через которые пытаются пройти нелегалы", – заметила премьер.

Она сказала, что большая часть муниципалитетов решает чисто практические проблемы. Но случай с Девенишкес она оценивает как попытку политических сил мешать работе служб.

"Это политическое сопротивление, политическая повестка. И то, что некоторые люди, которые пока не зарегистрировали политическое движение, но явно намерены это сделать, участвуют везде, где правительство ведет переговоры с местными властями по принятию решений, сложно оценивать как конструктивный протест", – подчеркнула она.

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