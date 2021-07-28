В лесах Йонавского района в объектив видеокамеры попал медведь

Во вторник ночью установленная охотниками видеокамера зафиксировала медведя, который пришел к оставленной охотниками приманке. Медведя зафиксировали недалеко от деревни Ужусаляй, сообщает портал miske.lt.

"По словам охотника, он и подумать не мог, что в этом месте может появиться медведь", – сказано на сайте miske.lt.

Автор блога Дейвидас Стапонкус сказал, что охотник получил сигнал о том, что кто-то ходит около приманки, он думал, что это кабан, но очень удивился, увидев на записи медведя.

Председатель охотничьего кружка Klevas Робертас Линаускас сказал, что медведя зафиксировали камеры их кружка.

"Мы ставим приманки для оленей и кабанов. Сейчас после эпидемии чумы их популяция восстанавливается, приходят стада с поросятами. Вот и медведь пришел посмотреть, что за лакомства здесь оставлены: пшено, кукуруза. Видимо, они не понравились медведю, есть не стал, быстро ушел. Раньше у нас медведей не было, но в нескольких кварталах есть другой кружок, там в прошлом году одного сняли на камеру. Может, этот тот же медведь", – заметил он.

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