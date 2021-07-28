Правительство Литвы предлагает пойти путем Латвии: работодатели могли бы отстранить от работы непривитых

28 июля на заседании правительства Литвы обсуждался вопрос мер, которые помогли бы остановить распространение коронавируса. Было решено предоставить работодателям право на отстранение от должности непривитых работников, если они не могут перейти на удаленную работу. Премьер-министра Ингрида Шимоните предложила передать такие поправки к закону на рассмотрение в парламент.

"Есть вопрос проекта, который принят в Латвии - возможность отстранить от должности отказывающегося прививаться работника, у которого нет на это медицинских противопоказаний, если он не может работать удаленно. Здесь я не вижу такого предложения, но, думаю, что в пакете поправок, который правительство предложит парламенту, такое предложение может найти свое место", – сказала премьер.

Министр социальной защиты и труда Моника Навицкене подтвердила, что этот вариант обсудили и подготовили к включению в общий пакет.

"Мы согласовали его с Минздравом и с правительственной канцелярией, это будет касаться деятельности, связанной с прямым контактом, если нет возможности работать удаленно, такой пункт будет включен, – сказала министр.

Шимоните прибавила, что должно действовать исключение - это не распространяется на людей, которые не могут прививаться по медицинским показаниям.

На вопрос, на всех ли работников это правило будет распространяться, Шимоните ответила: "Есть контактная работа, поэтому, конечно же, в первую очередь мы говорим о такой работе, где требуется контакт с другими людьми, где риск заражения велик. Точная формулировка будет обсуждаться в правительстве, тогда можно будет говорить на эту тему конкретнее, но, конечно, всегда надо оценивать степень риска для других людей.

Если непривитый представляет угрозу только для себя, это его выбор и бремя на систему здравоохранения, но если он может заразить других - это серьезнее (...). Поэтому таким риском надо управлять. Работодатели смогут решать вопрос таких работников. Думаю, это личные установки – работодатели, оценивая риск, могли бы оценивать такое решение".

Глава Минздрава Арунас Дулькис сказал, что проведут дискуссию о том, как будет проходить тестирование, представителям каких профессий придется обязательно тестироваться на COVID-19.

Delfi напоминает, что правительство Латвии приняло решение, в соответствии с которым с 15 сентября непривитых работников, предоставляющих контактные услуги, работодатель может отстранить от работы, перевести на другую позицию и даже уволить. В список таких работников входят госслужащие, врачи, учителя, социальные работники. Кроме того, непривитые жители в Латвии могут пользоваться контактными услугами только в том случае, если такие услуги удаленно не предоставляют.

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