Вильнюсский окружной суд по просьбе китайской компании остановил проект Litgrid

Суд обязал литовскую электропередающую компанию Litgrid временно приостановить конкурс подряда на реконструкцию распределительной трансформаторной подстанции в Лентварисе мощностью 110 киловольт и не подписывать договор с победителем конкурса.

Вильнюсский окружной суд 26 июля по просьбе компании Energetikos tinklu institutas, находящейся в управлении китайских акционеров, решил применить временные меры защиты, сообщили BNS в суде.

Energetikos tinklu institutas, победившая на конкурсе, но не получившая одобрения правительственной комиссии на сделку, просит суд аннулировать решение Litgrid от 25 июня отклонить ее предложение.

Litgrid сообщила BNS, что решение отклонить предложение было принято после того, как компания обратилась в связи с планирующейся сделкой в правительственную комиссию, проверяющую сделки со стратегическими объектами - последняя решила, что контролируемая Китаем компания таким образом получит доступ к важным системам связи, а это не отвечает интересам нацбезопасности.

91% акций Energetikos tinklu institutas владеет китайская госкомпания North China Power Engineering (NCPE). По мнению комиссии, ее деятельность соответствует целям китайского правительства закрепиться в стратегических секторах зарубежных государств.

В выводе также говорится, что NCPE участвует в проекте Белорусской АЭС, который представляет прямую угрозу нацбезопасности Литвы, а это предполагает ненадежность и нелояльность такой компании по отношению к Литве.

Litgrid объявила конкурс в ноябре прошлого года, с его победителем планируется подписать договор сроком на 26 месяцев. Работы планируется финансировать за счет Европейского фонда регионального развития.

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