Журналист о ситуации с мигрантами: наблюдается растерянность, ситуация ухудшается

Полиция в понедельник силой оттеснила жителей, протестовавших против размещения нелегальных мигрантов на полигоне в Руднинкай (Шальчининкский район). Были задержаны 8 участников протеста. В передаче на Žinių radijas журналист Скирмантас Малинаускас оценил ситуацию и указал на допущенные властями ошибки.

Журналист считает, что введение режима чрезвычайного положения решит проблему только теоретически.

Но он считает, что это пустая дискуссия. "Есть один вопрос – когда в ванной лопнула труба, ты не думаешь о том, какое положение ввести, ты думаешь, как остановить утечку воды. Более того, ты не думаешь и о том, как собирать воду: в ведра или в лагеря. Ты должен охранять границу и свою территорию", – заметил Малинаускас.

Он сказал, что в последние недели ситуация в корне изменилась – видна растерянность и ухудшение ситуации.

"Люди не понимают, что происходит. Во вторник Билотайте сказала интересную вещь – в Литве находятся 3000 нелегалов, им надо создать условия, содержать их и т.д. Люди хотя бы представляют себе, что это такое? Для сравнения – Правенишкес, это самая большая колония в Литве. Там 2000 заключенных. Бюджет колонии - 17 млн. евро в год. У нас уже 1,5 колонии и каждый день число мигрантов увеличивается на 100–130 человек. Посмотрите, что нас ждет, если не перекроем воду", – сказал собеседник.

Он удивляется, что перед лицом кризиса решают второстепенные вопросы.

"Надо думать о том, как защищать границу, чтобы в Литву мигрантам было сложно или невозможно попасть", – сказал Малинаускас.

По его слова, мало говорят и о том, что делают с теми мигрантами, которые уже есть в Литве.

"Ни один самолет не вылетел назад. Мы в тупике. У нас два пути – высылать их на родину или туда, откуда они пришли. Беларусь их не принимает, а установить, откуда они родом, непросто. Или же их не волнует, куда мигранты вернуться", – указал собеседник на существующие проблемы.

Он сказал, что такие ситуации, как было в Руднинкай, произойдут не раз. Это показывает, что обстановка накаляется.

"Мы говорим о последствиях, а не о причинах. А причина – Александр Лукашенко. Я предлагают услышать, что он сказал недавно – он сказал, что пустит мигрантов и сделал это. Он сказал, что начнет пропускать вооруженных мигрантов. (…) Если мы на слышим такие заявления, если не можем защищать границу, все остальное - пустые дискуссии", – сказал Малинаускас.

Он предложил привлечь армию для контроля границы. "Мобилизовать и поставить у границы, чтобы дежурили в две смены, через каждые 100 м", – сказал журналист.

По его словам, другой вопрос, что делать, когда к границе приходят люди.

"В 2015 г. ЕС столкнулся с кризисом беженцев, тогда решали вопрос, что делать с гуманитарной катастрофой. Сейчас все в ЕС понимают, что в Литве идет гибридная война – это не беженцы, которым нужна помощь. Ведь по законам, они должны просить помощи в первой стране, куда приходят. Раз они приехали в Беларусь, должны просить убежища там", – заметил собеседник.

Он считает, что надо мобилизовать все силы и решать вопрос первостепенной важности.

"Мне кажется, власти не понимают, что происходит. (…) Ведутся политическое игры – Саулюс Сквернялис проводит одну конференцию, Рамунас Карбаускис - другую, Лауринас Кащюнас ездит на границу, все это пиар, они проблему не решают", – сказал Малинаускас.

Он сказал, что на войне не нужны 10 генералов, достаточно одного, которого все будут слушать.

"Мне не хватает действий президента, главного командующего армией, который отвечает за внешнюю политику", – заметил Малинаускас.

Он считает, что президент Гитанас Науседа сейчас мало себя проявляет, поскольку боится ответственности.

"Все боятся ответственности", – сказал журналист.

Он сожалеет и о том, что нет одной позиции и среди министров - глава МВД Агне Билотайте предлагает ввести режим ЧП, а глава МО Арвидас Анушаускас говорит, что нет для этого оснований.

"Они спорят между собой. Это политический балаган, а ведь в наши дни должны решаться технические вопросы", – сказал журналист.

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