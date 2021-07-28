Тепловоз сбил женщину, которая шла по рельсам

BNS ru.DELFI.lt

Foto: DELFI / Tadas Markevičius

В Каунасском районе тепловоз насмерть сбил женщину. Полиция сообщила, что несчастье произошло 27 июня, в 10.10 ч., в деревне Неверонис.

Тепловоз зацепил и насмерть сбил 69-летнюю женщину, которая шла по рельсам. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!