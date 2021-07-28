Пьяный водитель микроавтобуса насмерть сбил мотоциклиста

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27 июля, в 23.20 ч., в Паневежском районе, на 26 км дороги Паневежис-Шяуляй, автомобиль Ford Transit, которым управлял нетрезвый (1,36 промилле) мужчина (1983 г.р.), выехал на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом Kawasaki, которым управлял молодой человек 1992 г.р.

Мотоциклист от полученных травм 28 июля, в 4.20 ч., скончался в больнице. Начато расследование. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!