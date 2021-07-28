В Руднинкай пострадали сотрудники СОБ, полиция ведет расследование

26 июля во время беспорядков в Руднинкай (Шальчининкский район) пострадали двое сотрудников Службы общественной безопасности (СОБ).

Сотрудники СОБ обеспечивали порядок на месте происшествия, призывали к порядку протестовавших против размещения нелегалов на полигоне.

Департамент полиции Литвы сообщил, что по одному эпизоду начато расследование, по второму собирают данные.

Один сотрудник СОВ 27 июля, в 11 ч. обратился в полицию Мариямпольского округа. Он указал, что около полуночи в деревне Руднинкай во время выполнения служебных обязанностей незнакомая женщина ударила его палкой по голове. Пострадавшему было назначено амбулаторное лечение, начато расследование.

27 июля, в 11.45 ч. в больницу обратился другой сотрудник СОБ. Он указал, что пострадал в деревне Руднинкай при исполнении служебных обязанностей. Он указал, что пострадал в понедельник во время охраны территории учебного центра СОБ.

По словам пострадавшего, неизвестное лицо бросило камень и попало ему в ногу. Пострадавшему назначено амбулаторное лечение. Собирают материалы для расследования.

Глава СОБ Ричардас Поцюс сказал, что в понедельник на военную территорию прорвались люди и подожгли покрышки, кроме того, нанесли легкие телесные повреждения двоим сотрудникам СОБ и заблокировали въезд на полигон.

Сотрудникам СОБ пришлось применить слезоточивый газ.

На полигоне в Руднинкай хотят устроить палаточный городок для 1500 мигрантов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!