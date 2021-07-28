Через месяц после отмены карантина в Литве установили новые критерии введения ограничений

Правительство Литвы уже планирует вернуть некоторые ограничения. Что именно вернут, и когда ограничения вступят в силу, будет зависеть от количества занятых коек в больницах.

Шяуляй находится в красной зоне. Уровень заболеваемости составляет больше 100 случаев на 100 000 жителей за 14 дней. Однако в больнице лежат всего 10 пациентов.

"Мы с беспокойством следим за ситуацией, поскольку муниципалитеты "окрашиваются" в красный цвет, а, может, и почернеют. Конечно, главный способ борьбы - сознательность людей", – сказал LNK глава инфекционного отделения местной больницы Айдас Каушас.

С понедельника в красной зоне Каунас и Клайпеда. В Клайпеде дела обстоят хуже всего, там госпитализированы 42 человека, 6 из них находятся в реанимации.

"Почти у всех "дельта", только у некоторых иной штамм. Есть несколько новых штаммов, мы их не можем распознать", – сказал главврач Клайпедской больницы Винсас Янушонис.

В Вильнюсе и Каунасе ситуация стабильная, в больницах 8-10 человек, в реанимации по одному. Всего в Литве заняты 100 ковидных коек, когда число занятых коек увеличится до 300, будут введены ограничения.

"300 коек для больных COVID–19 - это индикатор, который показывает, что нам сложно расширять места для пациентов с COVID–19, не останавливая предоставление других услуг", – сказал 26 июля глава Минздрава Арунас Дулькис.

Он прогнозировал, что при нынешних темпах распространения болезни эти 300 коек заполнятся в течение 3-4 недель. Значит, с августа снова могут ввести ограничения.

"Сообщение между городами ограничивать не стоит. А другие требования, которые защитят людей - приветствуются. Но не такие, какие были в начале года", – сказала LNK встреченная на улице девушка.

Другая женщина заметила, что не хотела бы больше карантинов.

"Двух хватило", – сказала она.

Мужчина сказал, что "будет воевать против государства", поскольку уже достаточно было карантинов.

Какие ограничения ждут жителей Литвы, решат министерства. Глава Минздрава Арунас Дулькис уверяет, что ограничения ждут непривитых и тех, у кого нет "паспорта возможностей".

Эксперты прогнозируют, что четвертая волна будет больше предыдущих. Но она унесет меньше жизней и принесет меньше ограничений.

"Люди без "паспорта возможностей" не должны ходить в спортклубы, где много контактов, в рестораны, ночные клубы, участвовать в других деятельностях. Это необходимо, чтобы снизить распространение вируса", – сказал LNK профессор Литовского университета медицинских наук Миндаугас Станкунас.

Карантин в Литве был снят с 1 июля 2021 года. Некоторые ограничения и рекомендации, например, ношение масок, действуют до сих пор.

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