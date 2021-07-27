Карбаускис не поддерживает введение чрезвычайного положения: мы не сможем их выгнать, даже если перед границей будет стоять армия

Лидер оппозиционного Литовского союза "крестьян" и "зеленых" Рамунас Карбаускис говорит, что не поддерживает введение чрезвычайного положения из-за кризиса с мигрантами и не сомневается, что это не поддержат ни "аграрии", ни остальная парламентская оппозиция.

Р. Карбаускис убежден, что сейчас нет предпосылок для объявления чрезвычайного положения, так как одним из необходимых условий для этого является угроза конституционному строю, а "то, что мигрируют 10 или 25 человек, не может приравниваться к чрезвычайному положению".

"Любой юрист может сказать, что они и после введения этого чрезвычайного положения смогут передвигаться, мы не сможем их выгнать, даже если перед границей будет стоять армия. Это международные обязательства, международное право. Так что в этой ситуации я не понимаю, о чем речь - хотят заставить замолчать этих людей, не дать им протестовать? Если цель такая, я это никогда не поддержу", - сказал Р. Карбаускис BNS во вторник.

Политик утверждал, что лидер оппозиции, представитель "аграриев" в Сейме Саулюс Сквернялис, который во вторник говорил об идее введения чрезвычайного положения, не согласовал эту позицию ни со своей фракцией, ни с другими оппозиционными фракциями.

"Я не понимаю, почему С. Сквернялис об этом говорил как лидер оппозиции, так как ни с одной фракцией из оппозиции это не обсуждалось. И вообще, это его личное мнение (...) А то, что совпадает позиция правительства и С. Сквернялиса - она все чаще совпадает, я не могут объяснить", - рассуждал Р. Карбаускис.

Лидер "аграриев" призвал правительство активнее разговаривать с жителями перед тем, как переводить мигрантов на их территории из погранзастав.

Министр внутренних дел Агне Билотайте предложила правительству рассмотреть вопрос о возможном введении чрезвычайного положения в приграничных самоуправлениях, хотя в этом сомневаются некоторые другие члены правительства. Министр обороны Арвидас Анушаускас говорит, что обострение ситуации с нелегальной миграцией не является основанием для такого режима, и надеется, что должностным лицам удастся договориться с жителями.

Чрезвычайное положение – это особый правовой режим, который позволяет применять временные ограничения на реализацию прав и свобод физических лиц, может вводиться комендантский час.

Чрезвычайное положение может вводиться, когда по причине сложившейся в стране экстремальной ситуации или кризиса возникает угроза конституционному строю или общественному спокойствию, а эту угрозу невозможно устранить без использования чрезвычайных мер, предусмотренных в Конституции и законе.

В этом году в Литву уже попыталось попасть в общей сложности более 2,8 тыс. мигрантов. Из-за их наплыва Литва объявила экстремальную ситуацию в государственном масштабе. Должностные лица страны считают, что возросший поток миграции является организованной минским режимом акцией против Литвы.

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