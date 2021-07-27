Министр экономики Литвы: похоже, в магазины и рестораны смогут ходить только привитые жители

Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте, комментируя дальнейшее использование "паспорта возможностей", сказала, что сейчас в стране наблюдается пандемия среди непривитых, а "паспорт возможностей" поможет сохранить деятельность тех, кто привился.

"Целью "паспорта возможностей было открытие большого числа деятельностей и сохранить их открытыми, чтобы избежать карантина в будущем. Мы видим, что "паспорт возможностей" будет нужен осенью, чтобы не закрывать деятельность, чтобы люди могли ходить в рестораны, кафе, магазины. Правительство будет решать, и, я думаю, что все это будет доступно привитым, поскольку сейчас в Литве наблюдается пандемия среди непривитых", – сказала министр.

На вопрос, смогут ли в магазины и рестораны ходить люди с отрицательным тестом на COVID-19, Армонайте ответила, что это будет решать правительство.

"Решит правительство, но мы говорим о том, что мы не будем наказывать ограничениями и запретами людей, которые привились, у которых есть иммунитет. Мы хотим, чтобы те люди, которым, быть может, не хватило времени на вакцинацию, сделали это сейчас", – прибавила министр.

По ее словам, с "паспортом возможностей" будет разрешено больше видов деятельности, чем весной.

"Паспорт возможностей" не является самоцелью, это орудие, которое поможет работать экономике, чтобы не было карантинов, какие были зимой и весной", – сказала Армонайте.

По ее словам, главный показатель, по которому будут решать использование "паспорта возможностей" - это заполненность коек в больницах.

"Ситуация такова, что пришел штамм "дельта", он доминирует в Литве в 80% случаев, 95% больных в больницах - непривитые жители, у них штамм "дельта". Это пандемия непривитых. Мы обязательно должны привиться", – подчеркнула она.

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